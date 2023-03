Il centro estivo per lo sport

Comuni e associazioni, insieme, per promuovere tra i giovani la pratica sportiva. Nella consapevolezza dell'elevato valore formativo e aggregativo che la caratterizza. L'amministrazione comunale di Busto Garolfo, retta dal sindaco Susanna Biondi, ha gettato le basi per l'organizzazione di un centro estivo denominato "Multisport".

"Lo sport - si legge nella delibera di Giunta con cui si adotta l'iniziativa - permette ai ragazzi di capire meglio le proprie attitudini , conoscere se stessi e ampliare le proprie esperienze ludico-motorie e relazionali. Obiettivo primario è contrastare l'abbandono precoce dello sport e consentire ai ragazzi di dedicarsi ad attività disciplinari in cui l'agonismo non sia di primaria importanza". Insomma, il concetto è chiaro: prima che cercare di vincere gare o partite è essenziale, con lo sport, conoscere sé stessi.

Il centro estivo comunale si avvarrà della collaborazione di associazioni sportive e altre realtà con le quali l'amministrazione comunale ha già messo in pista numerosi contatti. Le associazioni avranno la funzione di braccio organizzativo e operativo delle varie attività. Il Comune metterà a disposizione le proprie strutture, dalla bocciofila ai campi da tennis, dalla pista di atletica al velodromo fino al campo da calcio e alla palestra delle scuole "Caccia".

