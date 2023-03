Polizia locale: "Emergenza personale"

La situazione lo preoccupa e non lo nasconde. Tanto che lui, l'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, ha deciso di rivolgersi direttamente al suo successore Daniela Colombo per chiedere lumi attraverso un'interpellanza. Nel comando di Polizia locale, a quanto sostiene, sembra esservi una vera e propria emergenza di personale.

La situazione lo preoccupa e non lo nasconde. Tanto che lui, l'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, ha deciso di rivolgersi direttamente al suo successore Daniela Colombo per chiedere lumi attraverso un'interpellanza. Nel comando di Polizia locale, a quanto sostiene, sembra esservi una vera e propria emergenza di personale. "Guardando settimanalmente al registro del protocollo - scrive l'ex primo cittadino ora sui banchi dell'opposizione con la Lega - risulta che, durante quest'anno, la stragrande maggioranza degli agenti di Polizia Locale ovvero almeno dieci e quattro di questi negli ultimi giorni, abbia chiesto il nulla osta preventivo incondizionato senza scadenza al fine di poter partecipare a bandi di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni". Una situazione che Cozzi valuta come grave e che, aggiunge, "non rappresenta sicuramente un bel segnale di valorizzazione del capitale umano". Cozzi chiede quindi al primo cittadino di conoscere le motivazioni che abbiano indotto tutti questi agenti a chiedere di lavorare in altre realtà "nell'ottica - conclude - della valorizzazione di un settore strategico per la sicurezza e la tranquillità dei nervianesi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!