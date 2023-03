Sogni di diventare giornalista investigativo? L'occasione che fa per te è la masterclass di The Newsroom Academy, promossa e organizzata da Alessandro Politi.

Il giornalismo investigativo, le sue diverse sfaccettature, particolarità e anche gli anedotti: pronti a scoprirli da vicino e magari, tra qualche mese, diventarne voi stessi protagonisti? Adesso non è più solo un semplice sogno, grazie alla masterclass di The Newsroom Academy appunto in videogiornalismo investigativo, promossa da Alessandro Politi, inviato dal 2015 al 2021 de 'Le Iene' e dal settembre 2021 nella squadra del programma di Rai Uno 'Storie Italiane', che, assieme ad un gruppo di super ospiti, guiderà passo passo gli iscritti nel giocarsi al meglio la chance unica di entrare in una grande redazione. "Dare l’opportunità a chi oggi vuole provare a farlo è qualcosa di unico, oltre che un dono. Io non ho avuto questa chance, sono dovuto passare dalla porta di servizio e spaccarmi la schiena - racconta lo stesso Politi - Poi, piano piano grazie a Davide Parenti, ho potuto fare il mio debutto. Qui, invece, puoi da subito dimostrare di avere le carte giuste. Ed essere il volto, la voce che in qualche modo guida questo percorso con questi importanti ospiti mi onora tantissimo. Penso che chi si iscriverà sarà molto fortunato". Un percorso, nello specifico, allora strutturato su 60 ore totali (lezioni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17), dal 29 aprile al 24 giugno, per un numero massimo di 20 partecipanti (costo 1800 euro), nella redazione de ilGiornale.it in via Gaetano Negri 4 a Milano. "È una chance unica, dove puoi proporre una tua inchiesta e carpire alcuni segreti degli esperti (e sono tanti: Milena Gabanelli, Davide Parenti, Gianluigi Nuzzi, Claudio Brachino, Peter Gomez, Filippa Roma, Paolo Mondani, Alessandro De Giuseppe, Nello Trocchia, Marco Fubini, Alessandra Frigo, Alessio Lasta, Emanuele Canta, Maurizio Licordari, Alessia Sodano, Gianluca Zanella, Piero Passanti, Valeria Deste, Daniele Piervincenzi, Rajae Bezzaz, Luciano Garofalo, Alessandro Galimberti, Anna Vagli, Paolo Belini, Stefano Toniolo e Alberto Merlo) che si alterneranno durante gli incontri - conclude Alessandro - Insomma, chi vuole fare questo lavoro o già lo fa, ma vuole avere delle nozioni in più, capire come funzionano la television e le video inchieste ha l’opportunità di farlo per la prima volta tutti insieme. Un'opportunità per scoprire le tecniche e gli strumenti per realizzare appunto un servizio d'inchiesta, oltre al fatto che proprio durante il corso i singoli partecipanti ne creeranno uno, sotto la supervisione del docente e della redazione. E se verrà selezionato sarà poi pubblicato su ilGiornale.it e InsideOver. Ma non è finita qui, perché accanto a questa inchiesta, al termine delle lezioni, i presente avranno modo di proporre un'ulteriore inchiesta che, se verrà giudicata interessante, sarà completamente finanziata". Per maggiori informazioni https://insideover.ilgiornale.it/courses/corso-di-video-giornalismo-inve....

