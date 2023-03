In festa per l'acqua

Nel comune di Boffalora sopra Ticino la giornata del ritorno dell'acqua è stata celebrata con una grande festa, sulle sponde, dei bambini delle scuole cittadine

Una giornata particolarmente attesa, forse come non mai in questi anni, per tutti i paesi sulle sponde del Naviglio Grande. Alle ore 6 di stamane sono iniziate le operazioni per riportare l'acqua nello storico canali, iniziando da Turbigo e scendendo poco alla volta in tutto il territorio.

Nel comune di Boffalora sopra Ticino la giornata del ritorno dell'acqua è stata celebrata con una grande festa, sulle sponde, dei bambini delle scuole cittadine. "All'alba di oggi sono iniziate le manovre per riportare l’acqua nel Naviglio Grande - ha commentato sui social il sindaco Sabina Doniselli - È così terminata l'asciutta del canale e si da inizio alla stagione irrigua per la nostra agricoltura. A Boffalora abbiamo accolto in festa l’arrivo dell’acqua con i bambini della scuola primaria e i tanti cittadini presenti".

