In occasione dell’ottantesimo anniversario degli scioperi antifascisti iniziati nel marzo 1943 e diffusisi nel Nord Italia per rivendicare, oltre a migliori condizioni di lavoro, anche la fine della guerra e della dittatura, venerdì 31 marzo, alle 21, presso la sala consiliare “Giacomo Bassi”, piazza IV Novembre a San Giorgio su Legnano verrà organizzato l'incontro dal titolo 'Verso il 25 Aprile. Gli scioperi del '43/44. I deportati della Franco Tosi', con immagini, letture e contributi multimediali. E' previsto l’intervento del segretario generale della Cgil Ticino Olona Mario Principe, nonché di alcuni “già delegati” della “Franco Tosi” tra i quali Giampietro Camatta e Massimo Scotton. Sarà presentato il libro “I deportati della Franco Tosi” a cura del presidente della locale sezione A.N.P.I. Roberto Mezzenzana. L’iniziativa è organizzata dalla Sezione ANPI di San Giorgio con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di San Giorgio su Legnano.

