Sabato 25 marzo alle 14.15 e alle 16.15 presso il parco comunale di Villa Tanzi a Inveruno, tutti i bambini e i loro genitori sono invitati a partecipare ad “Alberi maestri Kids”, uno spettacolo itinerante alla scoperta degli alberi e della natura, con un’esperienza immersiva fatta di suoni, voci e colori. La partecipazione è gratuita.

