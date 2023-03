A Robecchetto con Induno, domenica 26 marzo, sarà celebrata la “Giornata territoriale del ricordo dei caduti e dispersi in guerra”.

A Robecchetto con Induno, domenica 26 marzo, sarà celebrata la “Giornata territoriale del ricordo dei caduti e dispersi in guerra”. Il ritrovo è fissato alle 10.15 in piazza Libertà, davanti al Palazzo Municipale, dove alla presenza di tutte le associazioni del territorio e delle scolaresche si terranno i discorsi commemorativi e il Concerto del Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Castano Primo. Al termine si formerà un corteo che si sposterà verso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove alle 11 sarà celebrata la Santa Messa. L’iniziativa commemorativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga, in collaborazione con la sezione ANFCDG, l’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e dei Dispersi in Guerra. "È una cerimonia pubblica importante che ci permette di ricordare insieme quanti hanno sacrificato la propria vita in guerra e quelli che non sono più tornati a casa perché dispersi . - afferma il sindaco - In questo momento storico caratterizzato dalla guerra in Europa tra Russia e Ucraina e da altri violenti conflitti in Medioriente, è anche l’occasione per coinvolgere i nostri studenti e porre l’accento sui valori della pace, della democrazia e della fraternità tra i popoli. Noi lavoriamo per educare le nuove generazioni a essere costruttori di pace".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!