58 studentesse e studenti premiati con le borse di studio del Comune di Arconate! Ragazze e ragazzi delle scuole Medie, Superiori e Università che hanno ottenuto l’eccellenza nei voti dello scorso anno scolastico. Per loro sono stati stanziati complessivamente ben 14.000 euro. “Il giusto riconoscimento per l’impegno nello studio, ma anche un investimento nel loro futuro e nel futuro della nostra comunià - ha scritto l’assessore Francesco Colombo”.

