Il bilancio al mercato e in piazza

Prima al mercato, poi in piazza San Zenone. Due appuntamenti, organizzati dall'Amministrazione comunale, per parlare con la cittadinanza del bilancio del Comune. E, allora, il primo momento di incontro sarà giovedì 23 marzo, dalle 9.30 alle 12 appunto durante il mercato settimanle; quindi domenica 26, sempre nello stesso orario, ci si ritroverà in piazza San Zenone.

