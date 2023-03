Il Centro Sociale Anziani Magnago Bienate, con il patrocinio del Comune, propone un corso di orticoltura che si terrà ogni giovedì dalle 14 alle 16 a partire dal 30 marzo.

Il Centro Sociale Anziani Magnago Bienate, con il patrocinio del Comune, propone un corso di orticoltura che si terrà ogni giovedì dalle 14 alle 16 a partire dal 30 marzo. Il corso sarà tenuto da Fabio Paganini, esperto in floro-orto- frutticoltura, e prevede la possibilità di uscite didattiche. Le iscrizioni, gratuite per i soci del Centro Anziani, saranno raccolte presso il Centro di via Vittorio Veneto nei giorni di apertura.

