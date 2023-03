MIMO Milano Monza Motor Show presenta la sua 3^ edizione, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023, con un calendario ricco di eventi dinamici e di novità.

giugno 2023, con un calendario ricco di eventi dinamici e di novità: test drive di tutte le motorizzazioni all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza e un hub espositivo in piazza Duomo a Milano che sarà anche punto informativo per i visitatori e gli appassionati che vorranno conoscere il programma e gli eventi organizzati nel Tempio della Velocità. MIMO sarà una tre giorni dinamica che colorerà i paddock, i box, l’anello alta velocità e la pista di Formula 1 dell’Autodromo Nazionale Monza e che porterà il pubblico a poter provare tutte le novità proposte dalle oltre 40 case automobilistiche e motociclistiche presenti. I visitatori potranno testare i modelli in un circuito test drive ad hoc di 4 km che prevede un passaggio sulle antiche sopraelevate, e con chicane che permettono di simulare le diverse condizioni di utilizzo della vettura e mettere alla prova sterzo e sospensioni. Nella 3^ edizione di MIMO ci sarà inoltre il Focus Auto Elettriche e Ibride Plug-in, l’approfondimento sui modelli “con la spina”. L’area, che si trova sul rettilineo dell’anello alta velocità, prevederà una parte educational per i potenziali clienti, con passaggio nell’area di sosta dove testeranno le diverse possibilità di ricarica offerte, prendendo dimestichezza con le operazioni di attacco distacco del connettore alle colonnine e con le tematiche inerenti la gestione quotidiana dei modelli elettrici e ibridi plug-in.

