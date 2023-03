Liuc: Giornate FAI

La LIUC – Università Cattaneo sarà protagonista (insieme ad altri siti della città di Castellanza) delle Giornate FAI dei prossimi 25 e 26 marzo.

La LIUC – Università Cattaneo sarà protagonista (insieme ad altri siti della città di Castellanza) delle Giornate FAI dei prossimi 25 e 26 marzo. Un’occasione speciale per questo Ateneo, che, come noto, oltre ad essere luogo di formazione, ricerca e innovazione, porta con sé la storia dell’industria tessile cotoniera. Tra le iniziative previste per la giornata, un’esposizione di libri incentrata sui temi dell’archeologia industriale, dell’architettura industriale, della storia dell’industria e delle industrie ma anche degli acquarelli di Aldo Rossi e del plastico originale del progetto LIUC. L’Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa curerà la proiezione di una selezione di filmati d’epoca e sarà anche possibile visitare una mostra dedicata a “Aldo Rossi Design”, nella quale viene presentata una selezione di mobili realizzati da Molten&c su disegno dell’architetto. Per assistere i visitatori che parteciperanno alle Giornate FAI in LIUC, sono stati coinvolti circa 90 studenti di scuole del territorio.

