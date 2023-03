Una piantina per te...

Per il progetto 'Custodiscimi' bisogna pre-iscriversi online e ritirare la pianta da custodire sabato 25 marzo nel cortile del Torchio: "non perdete un’occasione di cittadinanza attiva!"

Inveruno tappa 2023 di Custodiscimi. Dopo il successo del 2022, Forestami, il progetto di forestazione urbana che sta incrementando il capitale naturale della Città metropolitana di Milano piantando 3 milioni di alberi entro il 2030, lancia la seconda edizione di Custodiscimi, l’iniziativa promossa da Forestami, ERSAF e Legambiente Lombardia che prevede l’affido temporaneo di una piantina ai cittadini della Città metropolitana di Milano.



COME PRENOTARE LA PIANTINA DA CUSTODIRE

Partecipare è semplice: già da ora è possibile fare richiesta della piantina da custodire (fino ad esaurimento disponibilità) sul sito forestami.org/custodiscimi/ compilando il form che consente di scegliere il luogo dove ritirare la piantina sabato 25 marzo. Vi aspettiamo ad Inveruno nel Cortile del Torchio, via Giovanni Marcora 38/40. I custodi se ne prenderanno cura anche grazie ai consigli e al supporto degli esperti di Forestami.

LA RICONSEGNA

A novembre, in occasione della Giornata nazionale degli Alberi, le piantine dovranno essere riconsegnate; gli agronomi verificheranno lo stato di salute per poi destinarle ai progetti di piantagione di Forestami 2023-2024, contribuendo così a dar vita a nuovi boschi urbani.

Per aderire a Custodiscimi viene richiesto ai custodi di sottoscrivere il “patto di custodia”, che intende valorizzare il pregio della partecipazione e suggellare una relazione fondata sui principi della fiducia reciproca, della responsabilità, della sostenibilità e della piena e tempestiva circolarità delle informazioni.



“Il progetto Forestami è una bellissima iniziativa di sensibilizzazione sul tema dell’ambiente e della riforestazione urbana, cui il nostro Comune aderisce con convinzione e, soprattutto attivamente – spiega il sindaco di Inveruno, Sara Bettinelli - Quest’anno vogliamo essere punto di riferimento del territorio per il ritiro delle piantine che saranno prese in custodia. Invito tutti i cittadini di Inveruno e dei Comuni vicini a partecipare e a vivere a fondo lo spirito di comunità che muove questo progetto. Il cortile del Torchio vi aspetta sabato 25 marzo”.

