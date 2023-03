'L'infinito più o meno': nuovo singolo di Renga e Nek

Un brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui Renga e Nek lasciano il posto a Francesco e Filippo: questo è 'L'infinito più o meno' (Epic/Sony Music), il nuovo singolo di Francesco Renga e di Nek Filippo Neviani in radio e digitale.

Un brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui Renga e Nek lasciano il posto a Francesco e Filippo: questo è 'L'infinito più o meno' (Epic/Sony Music), il nuovo singolo di Francesco Renga e di Nek Filippo Neviani in radio e digitale. Il brano (scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun, Marco Paganelli) anticipa il nuovo progetto discografico condiviso. Gli artisti saranno inoltre protagonisti di una serie di eventi live tra cui l’appuntamento il 5 settembre all’Arena di Verona e quello del 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, per ripercorrere le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni!

