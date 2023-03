Il 1° Trofeo di calcio femminile

Alla fine del torneo a tutte le partecipanti è stata donata la mimosa simbolo dell’8 marzo, ma ciò che conta è l’inizio. Questo perché parliamo di quella che è l’iniziativa d’apertura della rassegna ‘Marzo è donna’.

Alla fine del torneo a tutte le partecipanti è stata donata la mimosa simbolo dell’8 marzo, ma ciò che conta è l’inizio. Questo perché parliamo di quella che è l’iniziativa d’apertura della rassegna ‘Marzo è donna’ organizzata dal Comune di Magenta con la quale l’Asd Pontevecchio è una delle associazioni che collaborano. Così al soccer Five va in scena il ‘1° Trofeo Città di Magenta di Calcio Femminile’. Uno sport da sempre per uomini ma che negli anni sta diventando sempre più una passione anche per le donne, fin da bambine. A riprova c’è la storia della squadra della frazione di Magenta che ha iscritto una squadra in promozione e che progetta di fare altrettanto anche con le ragazze più piccole. Le difficoltà non mancano, ma la volontà del Direttore generale dell’Asd Pontevecchio Calcio, Emiliano Cofrancesco, e di tutta la società è chiara ed una: proseguire sulla strada che porta alla promozione del calcio femminile a Magenta e nei Comuni limitrofi.

TROFEO CITTA' DI MAGENTA DI CALCIO FEMMINILE



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!