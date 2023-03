In occasione della Giornata contro le Mafie, in collaborazione con l'Istituto Perlasca, a Bareggio ecco lo spettacolo teatrale 'U Parrinu'.

In occasione della Giornata contro le Mafie, in collaborazione con l'Istituto Perlasca, a Bareggio ecco lo spettacolo teatrale 'U Parrinu'. L'attore protagonista, Christian Di Domenico, in gioventù ha conosciuto personalmente don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia. Tre le date previste: giovedì 16 marzo alle 9 per gli alunni della scuola secondaria; venerdì 17 marzo alle 9 per gli alunni della scuola secondaria; sabato 18 marzo alle 21 rappresentazione gratuita aperta al pubblico all'auditorium di via Madonna Assunta di San Martino. Lo spettacolo è finanziato con i fondi del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni i cui amministratori hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!