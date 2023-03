'Palabricks': 2 giorni di LEGO

L’Associazione Culturale 'Fotografia Costruttiva' l'1 e il 2 aprile organizza, al PalaBorsani di Castellanza, 'Palabricks', due giorni all’insegna dei mattoncini LEGO.

L’Associazione Culturale 'Fotografia Costruttiva' l'1 e il 2 aprile organizza, al PalaBorsani di Castellanza, 'Palabricks', due giorni all’insegna dei mattoncini LEGO. Nei più di 2.000 mq delle tensostrutture del Pala Borsani i visitatori potranno ammirare una esposizione di opere originali realizzate coi mattoncini danesi colorati più famosi del mondo, LEGO® e la mostra fotografica a tema. Inoltre, ci si potrà divertire in un’area gioco dedicata, costruendo con i mattoncini oppure creando scene e fotografarle. Ci sarà un concorso per bambini 'Piccoli Costruttori'. Entrati nella prima palestra verrete travolti da splendide creazioni originali in mattoncini LEGO, create da espositori provenienti da tutta Italia. Potrete ammirare con i vostri occhi la riproduzione in mattoncini di castelli, monumenti, città e tanto altro. Una grande esposizione di opere create con i Lego Technic, Star Wars e assolutamente non mancherà qualche diorama Vintage. Nella seconda palestra, vi aspetta una grande area, piena di mattoncini, dedicata alla creatività e al gioco da 0 a 99 anni. Come contorno, la sorprendente esposizione di foto realizzate in ambientazioni reali e in still-life a cura di “Fotografia Costruttiva”, la più grande Community Italiana di fotografia a tema. Non mancherà un mercatino con Minifigures e pezzi LEGO per accontentare grandi e piccoli costruttori e collezionisti. Domenica 2 aprile alle 10.30 e alle 15.30 si terranno workshop gratuiti di circa un’ora, tenuti da due fotografi professionisti Luca de Gennaro (www.107studio.it) e Davide Verri, dove risponderanno a tutte le vostre domande. Mostreranno al pubblico attrezzature, come preparare un Set Fotografico, come scattare e come lavorare le immagini. A completare questa incredibile offerta ludico-creativa altre due iniziative sicuramente gradite al pubblico, ovvero: il concorso 'Piccoli costruttori' dedicato a tutta la popolazione under 13, che è invitata a partecipare. I giovani creatori, divisi in: categoria scuole elementari 6/10 anni e categoria scuole medie 11/13 anni avranno un’occasione unica per esprimere la propria creatività. Le opere verranno accettate sabato tutto il giorno fino le 20 e domenica entro le 15. La premiazione di entrambe le categorie è prevista per domenica alle 18 (info e regolamento a disposizione su www.fotografiacostruttiva.com/palabricks). Biglietto - Adulti e bambini da 11 anni - 5 euro – se iscritti alla Community Facebook - 4 euro - (https://www.facebook.com/groups/1701252216854380/)

minori accompagnati (0/10 anni) - gratuito; disabili non autosufficienti + 1 accompagnatore – ingresso gRATUITO; Forze dell’Ordine – gratuito. Informazioni, orari e regolamento concorso disponibili sulla pagina e sul gruppo Facebook Fotografia Costruttiva e sul sito www.fotografiacostruttiva.com.

