Finali coppa Italia basket

Si svolgeranno a Busto, all’e-work Arena nel fine settimana (11 e 12 marzo) le finali della Coppa Italia di basket di serie A2 e di serie B.

Si svolgeranno a Busto, all’e-work Arena nel fine settimana (11 e 12 marzo) le finali della Coppa Italia di basket di serie A2 e di serie B, organizzate dalla Pallacanestro Cantù. “Questo è l’anno giusto per ospitare questa competizione perché è l’anno in cui Busto è città europea dello Sport. La Coppa Italia sarà un tassello prestigioso del programma degli eventi di quest’anno: a Busto ci sono tanti appassionati di questo sport e sicuramente riempiremo il palazzetto” ha detto il sindaco Emanuele Antonelli. “Grazie alla Pallacanestro Cantù che ha scelto il nostro impianto, saranno due giornate di grande basket organizzate da una società che ha fatto la storia del basket, certamente un modello per le nostre realtà cestistiche: un grazie anche alla UYBA Volley per il supporto e la disponibilità” ha aggiunto l'assessore Maurizio Artusa che ha anche ricordato che il palazzetto è intitolato a Maria Piantanida, pioniera dello sport bustocco, una delle prime donne in Italia a praticare il basket ad alti livelli. Come hanno rimarcato il presidente e il general manager della pallacanestro Cantù, Roberto Allievi e Alessandro Santoro, le finali rappresentano uno degli appuntamenti di punta per la pallacanestro italiana, un evento che si svolgerà in un territorio che ama la pallacanestro, in cui c’è cultura dello sport.

IL CALENDARIO

Sabato 11 marzo

- Ore 13.00 Real Sebastiani Rieti vs Blacks Faenza

- Ore 15.30 Elachem Vigevano 1955 vs Agribertocchi Orzinuovi

- Ore 18.00 Vanoli Basket Cremona vs Reale Mutua Torino

- Ore 20.45 Acqua S.Bernardo Cantù vs Tramec Cento

Domenica 12 marzo

- Ore 16.00 Finale Serie B

- Ore 19.00 Finale Serie A2

