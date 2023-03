Futura: regular season al quarto posto

La Futura, pur con qualche brivido di troppo, saluta la regualr season con una vittoria per 3-1 in casa del Club Italia e tre punti fondamentali.

La Futura, pur con qualche brivido di troppo, saluta la regualr season con una vittoria per 3-1 in casa del Club Italia e tre punti fondamentali. Parte decisamente in salita la gara delle cocche, che nel primo set faticano decisamente troppo ad entrare in partita e non mostrano mai il loro gioco non riuscendo a centrare neanche un break. La squadra di casa con voglia convinzione e carattere fa esattamente l’opposto e inchioda le bustocche. Sembra cambiare la musica nel secondo, dove cresce il ritmo e l’efficacia di battuta. Non basta però perché le azzurrine, incollate, riducono il gap fino al 17 pari dove si giocano il botta e risposta. Bisogna sudare fino al 20-23 conquistato con il servizio efficace di Badalamenti che porta poi al successo finale. Nel terzo pronti via è doppiaggio 4-8, ma non è ancora nulla scontato. Da -6 a -2 il Club Italia non molla nulla e tiene nel mirino le ospiti. L’allungo decisivo solo nel finale dove le azzurre si inchiodano e scivolano 14-21 che diventa di lì a poco condanna per il 15-25 finale e il doppio vantaggio nel conto dei set. Nel quarto Balboni e compagne ancora una volta provano a mettere subito le cose in chiaro con un pesante +6. I brividi però corrono ancora eccone lungo la schiena dei tifosi biancorossi dal 14-20 si passa al 19-20 e 21-21 nel giro di un soffio. Si deve soffrire ancora e con due chance gettate al vento le azzurrine sognano lo sgambetto, ma Zanette dice che può bastare e mette la parola fine alla gara. Escono a testa alata dunque le azzurrine in questo ultimo match stagionale in cui senza timori reverenziali hanno lottato fino all’ultimo pallone provando a strappare qualche punto alle biancorosse. La Futura pur senza brillare fa rientro a Busto con i tre punti, fondamentali più che mai vista la vittoria secca di Mondovì sul campo di Offanengo, ed un quarto posto in classifica.

