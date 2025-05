Dal 13 giugno al 17 luglio sei giovedì in compagnia del circuito GoInUp di Affari&Sport. Dopo la salita, terzo tempo in allegria con il ricco ristoro.

Finalmente ci siamo, sul calendario è già possibile segnare le date del prossimo circuito GoInUp di Affari&Sport, le sei sfide serali in salita che accompagneranno altrettanti giovedì, dal 12 giugno al 17 luglio. La macchina organizzativa porta i nomi di Michele Cecotti e Ferdy Cesana per Affari&Sport e la sua sede di Lecco, e delle società podistiche locali SEC Civate, US Valbronese, SkyLario Runners, GPL Galbiate e Cascina Don Guanella.

L’ultima edizione ha fatto segnare un successo strepitoso, con il sold-out registrato in netto anticipo in tutte le tappe e l’allegra convivialità del ristoro finale post gara. Una considerazione che si ripete di anno in anno e che costituisce la molla per proseguire nell’organizzazione di questo circuito, ormai entrato nel cuore dei runner, e diventato una vera tradizione.

“Quando abbiamo iniziato a proporre questo circuito non ci aspettavamo questo grande successo”, ha esordito Michele Cecotti, titolare di Affari&Sport. “La popolarità di questo evento è per noi organizzatori una gratificazione immensa, una festa nella quale c’è spazio, come sempre, anche per i meno fortunati” – aggiunge. “Ogni anno, infatti, rinnoviamo una donazione nei confronti di una associazione locale, vi aspettiamo per vivere un’altra grande avventura”, ha concluso.

Gli ingredienti per un menu completo ci sono tutti, dalla gara in versione sia competitiva che non competitiva, al terzo tempo finale in allegria, al test calzature tecniche per ciascuna tappa, alla solidarietà.

Sei tappe, sei salite al tramonto, con il primo appuntamento di giovedì 12 giugno la tappa apripista

Civate – San Pietro al Monte con il supporto di SEC Civate.

Giovedì 19 giugno sarà il turno della 3^ tappa Valbrona – Alpe di Piano organizzata in collaborazione con Unione Sportiva Valbronese.

Giovedì 26 giugno la terza tappa Chiuso-Camposecco, organizzata in collaborazione con gli SkyLario Runners.

Giovedì 3 luglio al via la quarta tappa Galbiate – Monte Barro, organizzata dal GPL Galbiate.

Giovedì 10 luglio la penultima tappa Valmadrera – Preguda organizzata in collaborazione con Cascina don Guanella.

Giovedì 17 luglio la sesta ed ultima tappa Versasio – Rifugio Stoppani con gli amici di SkyLario Runners.

L’intero evento ha anche uno scopo benefico, parte del ricavato sarà infatti devoluto ad associazioni locali con l’obiettivo di supportare il territorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!