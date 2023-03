Una figurina per Carlo Castellani

Carlo Castellani viene portato a Firenze. Dal binario 6 della Stazione di Santa Maria Novella viene caricato su un treno per la Germania... una figurina ora lo ricorderà per sempre.

La Celebrative Sticker #36 è Carlo Castellani e sarà presentata ufficialmente venerdì 3 marzo nella sala stampa dell'Empoli FC - Stadio Carlo Castellani a Empoli in via delle Olimpiade.

Nato a Montelupo Fiorentino il 15 gennaio 1909, morto a Gusen l'11 agosto 1944. Nel mezzo tanto calcio giocato, tanti gol segnati col suo Empoli, Carlo Castellani è il miglior marcatore assoluto del club toscano per oltre 70 anni. Il record verrà superato solo da Francesco "Ciccio" Tavano nel 2011.

Negli anni bui della guerra e del regime, sebbene la sua famiglia sia antifascista, Carlo non si occupa di politica. La notte dell'8 marzo 1944 i carabinieri e il gerarca bussano alla porta di casa Castellani per portare via il padre David, che però è malato. Carlo decide di prendere il suo posto, senza opporre resistenza per paura di ritorsioni nei confronti dei suoi familiari.

Carlo Castellani viene portato a Firenze. Dal binario 6 della Stazione di Santa Maria Novella viene caricato su un treno per la Germania, ammassato con centinaia di altri deportati e deportate, alcuni troveranno la morte lungo il viaggio, lui arriva giorni dopo al campo di concentramento di Mauthausen.

Carlo Castellani, sfiancato nel fisico e nella mente, muore l'11 agosto 1944.

Questa figurina solidale è stata resa possibile grazie alla collaborazione con ANED - Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, in particolare le sezioni di Empoli, Firenze e Bologna. È patrocinata dal Comune di Empoli e dal Comune di Montelupo Fiorentino ed è realizzata in collaborazione con Empoli Football Club che ha permesso di inserire il logo ufficiale del club bianco azzurro.

Un ringraziamento speciale a Franco Castellani, figlio di Carlo, per avere condiviso ricordi, lettere, foto. Di queste foto, solo alcune ma significative hanno dato vita ad un folder che fa da splendida cornice ad una figurina che resterà nel tempo. Per non dimenticare, mai.

La figurina solidale Celebrative Sticker #36 sarà presentata ad Empoli venerdì 3 marzo 2023, ore 16.30 presso la Sala Stampa dell'Empoli FC - Stadio Carlo Castellani in via delle Olimpiade.

Per sostenere ANED, l'Associazione Figurine Forever ha donato all'associazione territoriale di Empoli 150 copie della Celebrative Sticker #36 versione numerata e 50 della versione non numerata, per un valore di 1000 euro.

