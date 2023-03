Francesco Vecchi alla Liuc

Francesco Vecchi, giornalista di Mediaset e conduttore di Mattino Cinque, sarà ospite del professor Andrea Farinet alla Liuc nell’ambito del corso 'Comunicazione per i new media e social network'.

Francesco Vecchi, giornalista di Mediaset e conduttore di Mattino Cinque, sarà ospite del professor Andrea Farinet alla Liuc nell’ambito del corso 'Comunicazione per i new media e social network'. Per l’occasione, Vecchi presenterà agli studenti il suo ultimo e recentissimo libro 'Non dobbiamo salvare il mondo', edito da Piemme, in cui sposa la tesi che ambiente e sviluppo economico possano andare di pari passo. Appuntamento martedì 7 marzo, dalle 16 alle 18 (aula C 108) per una riflessione sulle sfide ecologiche del nostro tempo, a partire da una visione controcorrente. Intervengono Giovanni Brugnoli, vicepresidente Confindustria e Sara Manfuso, giornalista e opinionista Mediaset. Introduce e coordina Andrea Farinet. L’incontro è aperto a tutti previa iscrizione.

