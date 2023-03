Raccolta fondi per la mensa

L'hanno sostenuta a più riprese e ora si apprestano a farlo di nuovo. La missione di Bukumbura, in Burundi, nella quale operava la loro concittadina suor Giulia Gazzardi è sempre nel cuore dei cittadini di Villa Cortese.

L'hanno sostenuta a più riprese e ora si apprestano a farlo di nuovo. La missione di Bukumbura, in Burundi, nella quale operava la loro concittadina suor Giulia Gazzardi è sempre nel cuore dei cittadini di Villa Cortese. Che, questa volta, hanno deciso di orientare la loro raccolta di fondi per sostenere la mensa destinata alle persone povere e fondata proprio dalla missionaria villacortesina. La Parrocchia ha a riguardo invitato i fedeli a mettersi anche in quest'occasione la mano sul cuore e ad aderire alla raccolta di fondi da destinare poi al paese africano programmata per domenica 12 marzo. Scomparsa il 16 maggio 2020 per un infarto, a oltre due anni dalla sua scomparsa suor Giulia alberga sempre saldamente nel ricordo della comunità villacortesina che non manca mai di sostenerne l'opera da lei lasciata con iniziative di solidarietà.

