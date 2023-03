B&B Funtanin: eccellenza di casa

Il B&B Funtanin di Castelletto di Cuggiono ha ricevuto il premio 'Traveller Review Awards 2023' di Booking.it.

Il B&B Funtanin di Castelletto di Cuggiono ha ricevuto il premio 'Traveller Review Awards 2023' di Booking.it. Un programma annuale, giunto all'unidicesima edizione, che assegna ai partner di Booking un riconoscimento per l'ospitalità in base ai punteggi ottenuti dalle recensioni lasciate dai viaggiatori. Un premio che consacra il B&B sul podio dell'ospitalità, con i suoi ambienti progettati nei minimi dettagli per offrire agli ospiti tranquillità e relax ma con tutti i comfort d'eccellenza.

La proprietaria Nayla Carvalho condivide l'importante risultato ottenuto - "...questa vittoria non è solo nostra, ma anche vostra per aver apprezzato il lavoro e la passione che mettiamo in tutto ciò che prepariamo per voi. Sapere che il nostro impegno e la cura che riserviamo a ogni dettaglio vengano notati e amati dai nostri ospiti, è per noi la soddisfazione più grande. Vorremmo fare un augurio, un augurio a noi stessi: continuare a coltivare l'oasi di tranquillità che abbiamo creato per voi e rendere sempre più indimenticabile ogni vostro soggiorno qui al B&B Funtanin."

