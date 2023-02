Eremo di Santa Caterina: boom di visitatori

Il 2022 è stato un anno da record per quanto riguarda il turismo dell'Eremo di Santa Caterina del Sasso.

Il 2022 è stato un anno da record per quanto riguarda il turismo dell'Eremo di Santa Caterina del Sasso. Si sono registarti infatti 147.650 ingressi, comprese le circa 25mila gratuità riservate soprattutto agli abitanti del paese. Numeri importanti per quella che si sta affermando sempre più come attrazione principale del turismo varesino.

