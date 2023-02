Un reality shock

ANPI Inveruno-Cuggiono invita a celebrare le donne in modo diverso, ricordando alcuni dei molti diritti che vengono loro negati.

In occasione della festa della donna, quest'anno ANPI Inveruno-Cuggiono invita a celebrare le donne in modo diverso, ricordando alcuni dei molti diritti che vengono loro negati ed il coraggio e la tenacia che quotidianamente le donne, nel mondo, dimostrano.

"Lo faremo con uno spettacolo scritto, diretto ed interpretato da donne.

Un alternarsi di scene dal drammatico al grottesco che vi farà ridere, commuovere e, speriamo, riflettere - spiegano dal gruppo - Vi invitiamo venerdì 10 marzo alle 21.00 al Cinema Teatro Brera, via Grandi 10 a Inveruno, per lo spettacolo teatrale “REALITY SHOCK. La vera emergenza la scegli tu!”. L'iniziativa sarà ad ingresso libero.

"Verrete catapultati in uno studio televisivo dove sta per andare in onda un reality le cui protagoniste sono donne provenienti da diversi paesi del mondo, differenti per cultura, vissuti e sogni e accomunate da un vissuto di violenza e diritti negati, ma anche da un desiderio di riscatto e dalla capacità di resistere alle violenze e non soccombere".

Appuntamento con Angela Caroleo, Gaia Gadda, Eleonora Leporini, Ileana Toffanin.

Regia Giorgia Battocchio. Tutoraggio drammaturgico di Giulia Lombezzi.

Con il patrocinio del Comune di Inveruno e di Amnesty International.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!