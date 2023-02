Sarà Marina Marazza con “Le due mogli di Manzoni” l’autrice protagonista del secondo appuntamento di “Leggere a Legnano”.

Sarà Marina Marazza con “Le due mogli di Manzoni” l’autrice protagonista del secondo appuntamento di “Leggere a Legnano”, la rassegna di quattro incontri organizzata dalla biblioteca civica “Augusto Marinoni” con quattro librerie cittadine, Galleria del Libro, La Nuova Terra, Ubik e Ambarabà. Lunedì 27 febbraio alle 21 nella sala Pagani di Palazzo Leone da Perego la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Marazza sarà a cura della Libreria Nuova Terra. Il romanzo, edito da Solferino Libri nel novembre 2022, in previsione del 150esimo anniversario dalla morte del Manzoni che cade nel 2023, è costruito sulla base di documenti dell’epoca e d’archivio e ricostruisce gli aspetti più umani e privati del grande scrittore facendo parlare in prima persona la sua seconda e misconosciuta moglie, Teresa Borri. Della vita di Manzoni, in genere, si conosce il nome della prima consorte, Enrichetta Blondel (1791 – 1833), con la quale ebbe dieci figli, ma lo scrittore, quattro anni dopo la morte di Enrichetta, sposò Teresa Borri, già vedova del ricchissimo conte Stefano Decio Stampa, incontrata per la prima volta in occasione della veglia funebre per Enrichetta il 26 dicembre 1833; una donna che, per Manzoni, coltivava un’ammirazione sconfinata dopo aver letto “I Promessi Sposi” nell’edizione del 1827. Teresa, nel romanzo, svela ai lettori il carattere e la controversa personalità di Alessandro Manzoni, lei che, vedova da tanto tempo e abituata a essere padrona di sé stessa, sceglie di salvare l’anima di un uomo complicato e impegnativo come tutti i grandi, pur consapevole, in cuor suo, di essere sempre e comunque una seconda moglie, giunta dopo l’angelica Enrichetta, che al Manzoni donò “un olocausto di amore infinito”.

I prossimi incontri saranno: Martedì 21 marzo alle 21, a cura di Libreria Ubik con l'autore Francesco Costa che presenterà il suo ultimo saggio California, edizione Mondadori. Giovedì 20 aprile alle 21, a cura di Ambarabà, con le autrici Sarah Zambello e Susy Zanella che compiranno un viaggio tra scienza e poesia attraverso i libri Nuvolario; Ondario; Cometario, edizione Nomos. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

