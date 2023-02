Inclusione, mobilità, integrazione Fleet&Travel, sostenibilità. Queste le 4 tematiche proposte dalla 2^ edizione di Pink Motor Day in programma giovedì 9 marzo a Le Village by CA a Milano.

CA a Milano. Quattro agorà che, a partire dalle ore 16, si apriranno alle diverse sfaccettature che la presenza e l’apporto femminile nel sistema della nuova mobilità presentano, provando a capire come renderle norma e non più fenomeno straordinario. L’evento, organizzato da Fleet Magazine in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand, si propone di accendere le luci sulle storie e le esperienze di professioniste che hanno creato e mantenuto il loro percorso di carriera all’interno della mobilità. Storie ed esperienze che saranno punto di partenza per tentare previsioni sul futuro prossimo del sistema automotive, che non può prescindere dal cammino parallelo e autodeterminato delle donne al suo interno. Il Pink Motor Day vedrà l’apertura dei lavori con Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano, che percorrerà i temi della gender mobility e di uno sviluppo urbano comune e non soltanto creato in un’ottica maschile. Dopo di lei, il monologo di Gabriella Greison, fisica e divulgatrice scientifica da oltre 92K follower su Instagram, autrice di 10 libri, di 8 spettacoli teatrali, di podcast programmi tv in cui la scienza diventa pop e fornisce un punto di vista differente per capire la realtà che ci circonda. A concludere Aurora Angelucci, che con la sua società di team management Angeluss vuole portare quante più donne possibile nel mondo prettamente maschile della MotoGP, non solo come pilote ma anche come figure tecniche. La 2^ edizione di Pink Motor Day ha il patrocinio del Comune di Milano, ANIASA e UNRAE e sarà organizzata con il sostegno di ALD Automotive, Arval, Drivalia, Estée Lauder, Fratelli Giacomel, Jeep, Leaseplan, Polestar e Volkswagen Financial Services.

