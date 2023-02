Ad un anno dall’inizio del terribile conflitto che sta mettendo in ginocchio non solo Ucraina e Russia ma l’intera umanità, Rete Italiana Pace e Disarmo si fa promotrice di mobilitazioni nelle città italiane ed europee per chiedere il cessate il fuoco.

Ad un anno dall’inizio del terribile conflitto che sta mettendo in ginocchio non solo Ucraina e Russia ma l’intera umanità, Rete Italiana Pace e Disarmo si fa promotrice di mobilitazioni nelle città italiane ed europee per chiedere il cessate il fuoco. ‘Europe for Peace’ vuole essere l’eco di richiesta di dialogo e negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti. Tra la rete di sensibilizzazione si evidenzia il presidio di venerdì 24 febbraio a Milano con ritrovo alle 17 in piazza Santo Stefano a cui interverrà Gianfranco Pagliarulo per Europe for Peace. All’evento seguirà la veglia per la pace alle 18.30.

Anche la città di Legnano si schiera contro il conflitto con la Fiaccolata per la pace, venerdì 24 febbraio alle 19 da piazza del Monumento e arrivo in piazza San Magno. Tra gli aderenti all’appello Anpi Legnano, Anpi San Giorgio, Emergency San Vittore Olona, ‘La Zuppiera’, Amnestry Legnano, Rifondazione Legnano, Legambiente Parabiago, ‘Quartiere Mazzafame’, Libera Legnano, Sinistra Italiana Legnano, ‘Casa del volontariato’ e il patrocinio del Comune di Legnano.

Il Comune di Sedriano vuole far sentire la sua voce con un gesto concreto di vicinanza ai popoli colpiti dal conflitto, aderendo al Presidio di Pace alle 21 di venerdì 24 febbraio in piazzetta S. Francesco. A sostegno dell’iniziativa anche Anpi Coordinamento del magentino, Comitato intercomunale per la pace, Parrocchia di Sedriano e Acli magentino abbiatense.

