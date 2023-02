La Futura si arrende a Sassuolo

Nel recupero della 4^ giornata di ritorno sul campo di Sassuolo, la Futura non riesce a dare continuità alla vittoria di Cremona e si arrende per 1-3 alla squadra di coach Venco.

Le cocche di Amadio, dopo un primo set in cui faticano a trovare le misure a Pistolesi e compagne, sono brave a cambiare passo nel secondo dove con pressione in battuta e aggressività creano più di qualche difficoltà alle padrone di casa e si portano in parità nel conto dei set. Cambia passo però la BSC nella terza e quarta frazione, cosa che non fanno invece le bianco-rosse, che prima rimontano solo nel finale dal -8 al -4 e sfiorano l'aggancio nel finale del terzo senza però riuscirci e subiscono poi lo schiaffo nel quarto dove le biancoblu hanno vita facile e inchiodano a 14 le avversarie senza mai vacillare. Una prova opaca quella di Balboni e compagne che in terra emiliana riescono solo a tratti ad esprimere il loro gioco e alla distanza pagano a caro prezzo contro uno dei top team del girone. Le sassolesi massimizzano dunque il vantaggio del fattore campo e giocano una gara aggressiva e precisa, trascinate da una Manfredini in serata di grazia vera e propria spina nel fianco con 20 punti a referto con 63%, a cui si aggiunge il duo Busolini-Civitico entrambe a quota 11 e una Pistolesi con 18 punti. Dalla parte opposta della rete, le bustocche, costrette a rinunciare a Botezat a partire da inizio terzo set, tengono il ritmo alto e il piede pigiato sull'acceleratore solo nel secondo set, senza riuscire poi a gettare il cuore oltre l'ostacolo e faticano a trovare soluzioni offensive e perforare la retroguardia avversaria, nonostante i tentativi di coach Amadio di rivoluzionare il sestetto. Una vittoria a pieni punti che, a due gare dalla fine della reguler season, significa anche sorpasso in classifica per Sassuolo che consolida dunque la terza piazza in classifica e si mette all'inseguimento di Brescia prendendosi tre lunghezze di vantaggio proprio sulla Futura, ora quarta appaiata a Mondovì, anch'essa sconfitta con il medesimo risultato per mano di Trento. Per le cocche ora è necessario subito dimenticare tutto e pensare immediatamente al prossimo importante impegno casalingo di domenica contro la Tecnoteam Albese.

