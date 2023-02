In cammino per la pace

In cammino, in preghiera, per chiedere al Signore il dono della pace. Ad un anno di distanza dall’inizio della guerra in Ucraina.

In cammino, in preghiera, per chiedere al Signore il dono della pace. Ad un anno di distanza dall’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina, le parrocchie hanno invitano i fedeli ad un pellegrinaggio di preghiera. L’iniziativa è stata promossa dalle Parrocchie di Cuggiono e Castelletto, ma è stata estesa a tutto il Decanato di Castano Primo. “Con questo momento di preghiera e cammino vogliamo chiedere al Signore il dono della pace, visto che tra pochi giorni ci sarà il triste anniversario dell’inizio della guerra che la Russia ha scatenato contro l’Ucraina”, commenta don Angelo Sgobbi, parroco di Cuggiono. La partenza è stata alle 7 di sabato 18 febbraio, dalla chiesa di Castelletto di Cuggiono, per poi camminare lungo il Naviglio, attraverso Robecchetto e Turbigo, per arrivare a Nosate alla Madonna in Binda verso le 9. Durante il cammino, i fedeli hanno recitato il santo rosario.

