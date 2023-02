"Rifiuti, purtroppo, lasciati ovunque"

Più volte, quando era sulla poltrona principale del Municipio, ha avuto modo di stigmatizzare il fenomeno invitando a un supplemento di senso civico. Anche ora che è vicesindaco, Walter Cecchin si vede costretto a sensibilizzare la popolazione di San Giorgio su Legnano sull'importanza di portare i rifiuti nei luoghi deputati e non dove capita e, comunque, in posti inopportuni.

Più volte, quando era sulla poltrona principale del Municipio, ha avuto modo di stigmatizzare il fenomeno invitando a un supplemento di senso civico. Anche ora che è vicesindaco, Walter Cecchin si vede costretto a sensibilizzare la popolazione di San Giorgio su Legnano sull'importanza di portare i rifiuti nei luoghi deputati e non dove capita e, comunque, in posti inopportuni. "Sempre più spesso si vedono rifiuti abbandonati in ogni dove - sottolinea - anche nel parco del Campaccio che è un luogo dove bambini e famiglie trovano un piccolo spazio verde per giocare o passeggiare". La questione è proprio di senso civico visto che i cestini per poter posizionare i rifiuti proprio non mancano. "In quest'area - prosegue - ci sono ben otto cestini e uno ben visibile a dieci passi da una panchina, ma cosa ci spinge a non avere cura dell'ambiente in cui viviamo?". Lo chiede pensando sia al degrado creato in sé da quest'abbandono fuori ordinanza sia con la mente ai costi che il comune deve sostenere per ripristinare la situazione di decoro. Eppure, conclude, è solo una questione di "Piccoli gesti che possono cambiare il volto delle nostre città e paesi". Cecchin aveva già avuto modo in passato di censurare questo comportamento postando sul suo profilo social foto di sacchi dell'immondizia abbandonati in orari o posti sbagliati o di cestini pieni oltre il limite di capienza.

