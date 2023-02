Brughiera: tesoro da custodire

La Brughiera di Malpensa e di Lonate Pozzolo: un tesoro da custodire. Se ne parlerà il prossimo 25 febbraio in un convegno internazionale di studio a Castano Primo.

La Brughiera di Malpensa e di Lonate Pozzolo: un tesoro da custodire. Se ne parlerà il prossimo 25 febbraio in un convegno internazionale di studio promosso all'auditorium 'Paccagnini' di Castano. L'appuntamento avrà lo scopo di far conoscere appunto i tesori naturalistici della Brughiera e di promuovere il suo inserimento nella Rete Natura 2000, contribuendo così al raggiungimento nel 2030 del 30% di superficie regionale protetta. Il programma, allora, prevede alle 9.30 l'apertura dei lavori, alle 9.45 il saluto delle autorità (Parchi del Ticino, Riserva Mab Unesco e sindaco di Castano), ancora alle 10 'La Brughiera di Malpensa e Lonate: peculiarità floristico-vegetazionale e restauro ecologico alla luce del progetto Life18 Nat/IT/000803 Drylands' (Silvia Assini, università di Pavia, responsabile scientifico del progetto Life Drylands), mentre alle 10.15 'Emergenze faunistiche della Brughiera di Malpensa e Lonate' (Giuseppe Bogliani, presidente CISO - Centro Italiano Studi Ornitologici); alle 10.30, invece, 'Lepidotteri rari in brughiera' (Mike Prentice, Butterfly Conservation Europe), alle 10.45 'Le politiche Europee per la biodiversità' (Ariel Brunner, Regional Director BirdLife Europe and Central Asia), alle 11.30 'Interventi di riqualificazione dell'habitat 4030 Lande secche europee nel Parco del Ticino (Valentina Parco, Parco Lombardo della Valle del Ticino), alle 11.45 'Gli obiettivi conservazionistici della Riserva MAB Unesco Ticino Val Grande Verbano' (Francesca Trotti, Parco Lombardo della Valle del Ticino), alle 12 'La Rete Natura 2000 in Italia e la Strategia 2030 per la Biodiversità' (Giorgia Gaibani, responsabile Natura 2000 e Difesa del territorio, Lipu - BirdLife Italia), alle 12.15 spazio alla discussione e alle 12.45 il gruppo teatrale 'Terre di Fantasia' presenterà la fiaba 'La Strega della Brughiera'. A seguire, cerimonia di consegna a tutti i partecipanti dell'attestato di 'Custode della Brughiera'. Per informazioni e iscrizioni https://www.facebook.com/custodibrughiera o salviamoilticino [at] libero [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!