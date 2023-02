'Farò Accoglienza'

Anche quest’anno Azienda Sociale (servizio Farò), con la Cooperativa Sociale La Grande Casa, incaricata per la gestione del Servizio Affidi e Prossimità Familiare, organizza il corso informativo.

Anche quest’anno Azienda Sociale (servizio Farò), con la Cooperativa Sociale La Grande Casa, incaricata per la gestione del Servizio Affidi e Prossimità Familiare, organizza il corso informativo rivolto a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema dell’affido familiare e della prossimità familiare. Il corso, gratuito, si svolgerà il 9, 16 e 28 marzo e il 4 aprile presso la biblioteca comunale di Robecchetto con Induno. Più nello specifico, il 9 spazio a 'Una comunità attiva e la normativa di riferimento', quindi il 16 'Il bambino, la sua famiglia e gli altri attori in gioco', il 28 'Diventare famiglia accogliente' e il 4 Rete Le Bussole racconta le proprie esperienze di affido e prossimità. Per informazioni e iscrizioni: Servizio Affidi 346/7268934 oppure mail affidicastano [at] lagrandecasa [dot] it.

