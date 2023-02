Carlo Maria Martini e la comunicazione: Carlo Maria Martini e la comunicazione: se ne parla alla LIUC. Intervengono Ferruccio De Bortoli, Monsignor Luca Bressan e Elena Granata.

"Abbiamo un irrefrenabile bisogno di comunicazione vera, autentica tra noi. Abbiamo bisogno di impararne di nuovo l’arte, di ritrovare le radici, che si situano nel cuore e nell’esigenza ultima della persona. (...) È a partire da questi valori profondi dell’essere, in quanto distinti da quelli dell’avere, del fare, del potere, che si rende possibile il riaprire i canali della comunicazione tra le persone". Il Cardinale Carlo Maria Martini si esprimeva così, nel discorso alla città del 6 dicembre 1980. Ma cosa si intende per "comunicazione autentica"? Quando ne facciamo esperienza? Quando il comunicare rispetta la dignità della persona? Alla LIUC – Università Cattaneo in arrivo un incontro dal titolo “Comunicare con sapienza, scienza e pietà. La comunicazione nel magistero del Card. Carlo Maria Martini”. L’iniziativa è promossa dal Centro Pastorale Pier Giorgio Frassati e dalla Scuola di Economia Civile. L’appuntamento è mercoledì 1 marzo 17. Il tema della Parola di Dio e della comunicazione della Parola biblica è stata la passione fondamentale della vita e del Magistero pastorale del Cardinale Martini, che ha generato in lui un profondo interesse per la parola umana in tutte le dimensioni e modalità del suo pronunciarsi. Ferruccio de Bortoli, profondo conoscitore del Magistero di Carlo Maria Martini e testimone autorevole della sua opera pastorale, con Elena Granata e Monsignor Luca Bressan ci accompagnano in una riscoperta del prezioso e indimenticabile contributo che il Cardinale ha dato sul tema del comunicare.

Un dialogo che può essere interpretato come testimonianza di una conoscenza e di una amicizia e che ci aiuterà ad apprezzare nuovamente l’altezza, la profondità e insieme la freschezza e l’attualità dell’insegnamento di un pastore che è stato per tutti noi padre e maestro. L’evento si svolgerà in presenza alla LIUC ma con possibilità di seguire anche online. Per iscrizioni: https://www.liuc.it/eventi/comunicare-con-sapienza-scienza-e-pieta-la-co....

