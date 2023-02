'Uomo e galantuomo' per la piccola Selene

L’Associazione Artemide, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini del gruppo di Somma Lombardo, il sindacato autonomo di Polizia e il sindacato nazionale della Guardia di Finanza, organizza, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, lo spettacolo “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo.

L’Associazione Artemide, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini del gruppo di Somma Lombardo, il sindacato autonomo di Polizia e il sindacato nazionale della Guardia di Finanza, organizza, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, lo spettacolo “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo, che la compagnia teatrale Kicecè metterà in scena al teatro Sociale il 26 febbraio alle 16.45 con la regia di Claudio Pellegrino, ha lo scopo di raccogliere dei fondi da donare alla piccola Selene, che sta combattendo contro la sindrome di Rett, un raro disturbo del neurosviluppo che colpisce soprattutto le bambine e per cui purtroppo non è previsto alcun protocollo di cura. Il sindaco Emanuele Antonelli auspica che i bustocchi dimostrino la loro solidarietà e partecipino numerosi alla rappresentazione, che si preannuncia davvero molto divertente ed è proposta da una compagnia che è tra le migliori interpreti del teatro di Edoardo De Filippo. Insomma, un pomeriggio a teatro per ridere insieme e fare del bene. Per prenotare il biglietto: artemideaps [at] gmail [dot] com oppure 328/1843830, 348/3525510 e 331/5765779.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!