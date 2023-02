Continua anche quest’anno l’iniziativa 'Cuori rossi per San Valentino' targata ProLoco San Giorgio su Legnano.

Continua anche quest’anno l’iniziativa 'Cuori rossi per San Valentino' targata ProLoco San Giorgio su Legnano. "Abbiamo deciso di portare avanti il progetto già avviato gli scorsi anni, cercando ancora una volta di rendere il nostro paese pieno di colore, speranza e gioia; ma non solo, l’iniziativa sarà portavoce della mission dell’associazione la quale si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio, creando unione e collaborazioni sempre più forti con le realtà del nostro territorio". Il simbolo rimane lo stesso: un Cuore rosso per San Valentino che coinvolgerà tutte le attività sangiorgesi e quelle extra paese convenzionate con l'associazione. "Regaleremo quindi ad ogni attività un cuore rosso (di diverse dimensioni) con la scritta 'ProLoco San Giorgio su Legnano'. Questi cuori verranno esposti nelle vetrine dei negozi durante la settimana che precede la data di San Valentino. Come di consueto, verrà chiesto alle attività di inviarci la loro foto con il simbolo ProLoco di questo San Valentino 2023 e che verrà poi postata nella giornata di San Valentino (14 febbraio) sulle nostre pagine social (Facebook: Pro Loco San Giorgio su Legnano; Instagram: @prolocosangiorgiosl)".

