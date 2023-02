Ormai da tempo si trova a fare i conti con problemi di inquinamento acustico. Per la via Adua di Arluno, però, è ora vicina la soluzione.

Ormai da tempo si trova a fare i conti con problemi di inquinamento acustico. Per la via Adua di Arluno, però, è ora vicina la soluzione. I residenti della via di circa 495 metri potranno così tirare un sospiro di sollievo. Prima di introdurre la sua cura, il Comune ha voluto far visitare a fondo il "paziente" affidando alla società un piano di analisi approfondita volto appunto a verificare le dimensioni dell'impatto acustico. L'Amministrazione comunale del sindaco Moreno Agolli, alla fine, ha individuato il rimedio nella posa di asfalto fonoassorbente. "Tale intervento - si legge nello studio condotto per conto del comune - consentirà di ridurre la rumorosità legata alla componente di rotolamento dei veicoli, soprattutto con velocità superiori a quaranta- cinquanta chilometri l'ora". I costi per realizzare le misure antirumore pensate dalla giunta sono stati stimati in 100 mila euro e serviranno per la posa dell'asfalto fonoassorbente sulla superficie stradale esistente.

