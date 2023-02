Pietro, 'figlio' di Casorezzo

Fondatore di una radio, molto impegnato nel sociale, grande promotore di iniziative culturali. Scomparso alcuni giorni fa, Pietro Turati era un figlio di Casorezzo e, pur se l'aveva lasciata da qualche tempo, vi aveva lasciato una forte impronta.

Fondatore di una radio, molto impegnato nel sociale, grande promotore di iniziative culturali. Scomparso alcuni giorni fa, Pietro Turati era un figlio di Casorezzo e, pur se l'aveva lasciata da qualche tempo, vi aveva lasciato una forte impronta. "A Casorezzo - ricorda il sindaco Pierluca Oldani - aveva dato tanto, per la cultura, dedicandosi a una delle due radio, per il sociale, con l'associazione a sostegno dei bambini di Chernobyl per l'economia locale, portando avanti un importante esercizio commerciale e con la sua passione per l'attività politica". Insomma, una figura poliedrica con cui si potevano anche avere opinioni contrastanti, ma a cui, conclude Oldani, va riconosciuto l'amore profuso in mille forme per il paese. Oldani conclude perciò il suo omaggio con un "chapeau". Tra coloro che lo hanno ricordato figura anche la figlia Virginia Turati che, ringraziando per "Il bel pensiero avuto per il mio papà", ha sottolineato come "A Casorezzo ha lasciato tanto cuore e tanta vita vissuta".

