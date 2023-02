Sistema energetico del Comune

Sul piatto è stata messa una somma di 128 mila euro. L'Amministrazione comunale di Arluno spinge con decisione sulla volontà di rendere più efficiente il sistema energetico del Municipio.

Sul piatto è stata messa una somma di 128 mila euro. L'Amministrazione comunale di Arluno spinge con decisione sulla volontà di rendere più efficiente il sistema energetico del Municipio. Parte delle risorse necessarie per portare a compimento l'opera sono figlie dei contributi messi a disposizione dal "Piano nazionale di recupero e resilienza". "Gli interventi proposti - si legge all'interno della relazione dello studio di fattibilità - sono stati individuati a partire dall'attività di diagnosi energetica condotta preventivamente sull'immobile e hanno come obiettivo di ridurre i consumi energetici del sistema-edificio con conseguente riduzione della spesa energetica e miglioramento del comfort ambientale". Un intervento più che mai necessario in un'epoca nella quale il lievitare delle bollette energetiche ha messo a dura prova sia le famiglie sia i Comuni. Nello specifico il Comune mira a portare a casa cinque valori aggiunti: riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, riduzione delle dispersioni energetiche ottimizzando gli infissi esterni, rinforzo dell'involucro edilizio, miglioramento della classe energetica e ottenimento degli incentivi "Conto termico 2.0".

