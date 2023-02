Pompieri: Sant'Antonio

Inveruno si prepara a celebrare la festa di Sant’Antonio con i vigili del fuoco volontari. Domenica 19 febbraio sarà l’occasione per ringraziare per il servizio svolto.

Inveruno si prepara a celebrare la festa di Sant’Antonio con i vigili del fuoco volontari. Domenica 19 febbraio sarà l’occasione per ringraziare per il servizio svolto in una giornata dedicata al loro lavoro: il programma prevede il ritrovo alle 9 presso la caserma di via Lazzaretto, alle 10 la S. Messa, alle 11.15 la benedizione dei mezzi e alle 11.45 l’inaugurazione della lapide al cimitero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!