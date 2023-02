'Movi-mente': judo bimbi

L'attività fisica è particolarmente importante in tutte le fasce d’età: ma tra i bambini diventa ancora più significativa per introdurli a una forma di vita corretta.

L'attività fisica è particolarmente importante in tutte le fasce d’età: ma tra i bambini diventa ancora più significativa per introdurli a una forma di vita corretta. “Tra i progetti che abbiamo avviato – spiega Lorena Cavenaghi – c’è quello chiamato ‘Movi-Mente’, rivolto ai bambini dai tre ai sei anni. In sintesi vengono effettuati esercizi in maniera esponenziale capaci di influire sulle parti più profonde del cervello con l’obiettivo di combattere tante problematiche che riguardano i bambini di quell’età”. Il progetto va a favore anche dei cosiddetti normodotati, proprio perché incide e contiene tutte quelle situazioni che vanno dalla dislessia, alla disgrafia e altro ancora. Sono una quarantina i bambini che partecipano alle attività inerenti tale progetto. La dottoressa Irina Ferrario è la psicopedagogista che segue la società e incontra regolarmente i genitori dei bimbi. “Il progetto ha portato ad ottimi risultati – aggiunge Lorena Cavenaghi – abbiamo con noi bambini affetti da forme di autismo particolarmente gravi che, pian piano, hanno migliorato. L’altra domenica abbiamo partecipato a Villa Cortese ad un incontro con 320 bambini e i risultati sono stati eccezionali”

