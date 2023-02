Inveruno: Caritas come punto di riferimento

La Caritas di Inveruno è un vero e proprio punto di riferimento non solo per la comunità cittadina, ma anche per tutto il territorio. Tanti i servizi attivi, alcuni di questi storici, svolti da 50 volontari.

La Caritas di Inveruno è un vero e proprio punto di riferimento non solo per la comunità cittadina, ma anche per tutto il territorio. Tanti i servizi attivi, alcuni di questi storici, svolti da 50 volontari, come la distribuzione degli abiti o dei pacchi alimentari, quella dei pasti a domicilio, ma anche le attività di sportello con il centro di ascolto, lo sportello lavoro o il corso di italiano per stranieri.

“Lo scopo di Caritas non è solo quello di fare la carità, ovvero aiutare nel sostentamento materiale le persone in difficoltà – spiega Piera Gualdoni, una delle responsabili – Ma soprattutto essere un sostegno alla persona, creando relazioni che abbiano al centro il benessere dell’essere umano.

Importante è per noi anche stare accanto con l’ascolto, supportare coloro che si sentono soli o chi fa fatica a star dietro alle cose burocratiche.

Nostro compito è creare connessioni tra le diverse realtà del territorio, mettere in contatto la domanda e l’offerta, anche e soprattutto nel lavoro, ciò di cui vi è più richiesta: perché le persone non cercano la carità fine a se stessa, ma la dignità.

Ringraziamo chi ci aiuta materialmente, fornendoci i beni che poi dispensiamo o anche gli aiuti economici, e soprattutto il Comune, con cui è attiva una collaborazione in primis con l’assistente sociale, per aiutare più capillarmente chi si rivolge a noi in cerca di aiuto”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!