Musica e piccolissimi: sono dedicati a loro i prossimi due spettacoli al Teatro comunale LaBolla di Bollate. La sera di giovedì 16 febbraio si terrà un concerto Omaggio a ELTON JOHN, al pianoforte Luca Rampini. La mattina di sabato 18 febbraio un’esperienza tutta dedicata ai più piccoli richiamerà a teatro le famiglie con bimbi da 2 a 5 anni. Un suggestivo alternarsi di effetti luminosi ed elaborazioni vocali, questi gli elementi della nuova tappa del percorso di creazione artistica di nudoecrudo teatro dedicato alla prima infanzia.

Il cartellone completo della stagione è disponibile al sito https://labollateatro.it/.

Ecco nel dettaglio i prossimi due spettacoli.

OMAGGIO A ELTON JOHN | Giovedì 16 febbraio 2023, ore 21

CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT

al pianoforte Luca Rampini

Un concerto per ripercorrere insieme la carriera della grande star britannica attraverso tutti i suoi più grandi successi.

Uno spettacolo coinvolgente dove si ascolta, si canta, si partecipa ma dove non mancano i momenti in cui commuoversi e lasciare che i sentimenti più intimi si liberino dentro di noi.

Una serata unica nel suo genere, in cui i pezzi interpretati al pianoforte permettono all’immaginazione di spiccare il volo liberandosi dai vincoli della quotidianità.

LaBolla Bistrot sarà aperto a partire dalle ore 19.30, per un aperitivo, una cena o un dolce in attesa che si alzi il sipario.

E’ disponibile anche il servizio Sottocoperta, uno spazio dedicato ai più piccoli, mentre i più grandi si godono lo spettacolo. E’ attivo dalle 20.45 fino a fine spettacolo, per bambini dai 4 ai 13 anni.

A cura di Stripes cooperativa sociale onlus. Costo 5 euro a bambino.

Inoltre, sul territorio di Bollate, è attivo il Pedibus teatrale, un’iniziativa gratuita ed ecologica per andare a teatro a piedi la sera, senza utilizzare l'automobile, in compagnia e in sicurezza. 6 le linee attive, partenza dal "capolinea" alle 20.15. Prenotazione entro le ore 12.30 del giorno precedente lo spettacolo. Iniziativa in collaborazione con i Gruppi di Cammino di Bollate.

DAMMI LUCE. DAMMI VOCE | Sabato 18 febbraio 2023, ore 10 | DA 2 A 5 ANNI

Nudoecrudo Teatro

Immaginato e creato da Alessandra Pasi

Cura del suono Luca De Marinis

Musica dal vivo Roberto Barbieri

Un ambiente sonoro e luminoso da esplorare. Un’esperienza da vivere insieme, adulto e bambino.

Gli elementi che contraddistinguono il lavoro artistico di NUDOECRUDO TEATRO sono un’accurata progettazione e realizzazione di materiali sensibili originali; un’attenta produzione sonora (e vocale), che si sviluppa sia in un lavoro in studio di elaborazione di materiali elettroacustici curata da Luca De Marinis, sia in un lavoro musicale e vocale dal vivo che, a partire da nenie, filastrocche e tiritere, diventa mezzo prioritario per entrare in relazione con i piccolissimi e creare suggestioni, utilizzando i materiali proposti. Il tutto, in un magico e suggestivo ambiente creato attraverso fonti di luce non convenzionali. Un’esperienza tutta da creare e scoprire insieme, grandi e piccini.

Nuova tappa del percorso di creazione artistica di nudoecrudo teatro dedicato alla prima infanzia. Da provare.

