Mercati contadini: trucchi salva spesa

I trucchi salva spesa e i segreti della cucina degli avanzi dalle tradizioni contadine saranno protagonisti nel fine settimana in diversi mercati contadini di Campagna Amica della Lombardia. Lo rende noto la Coldiretti regionale in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari, nel sottolineare che più di un italiano su 3 (35%) ha tagliato gli sprechi adottando a casa soluzioni per salvare il cibo e recuperare ciò che resta a tavola, con una svolta green spinta dall’inflazione e dai rincari di gas e bollette. Gli appuntamenti nei farmers’ market – precisa la Coldiretti Lombardia – partono domani, sabato 4 febbraio: al mercato coperto di Brescia, in piazzetta Cremona, in programma la distribuzione del decalogo anti spreco con una ricetta studiata ad hoc da una nutrizionista a partire dalle bucce delle mele. Ricette e consigli salva avanzi saranno a disposizione dei consumatori anche nei mercati di Sondrio, in piazzale Bertacchi, e a Induno Olona (Varese). Domenica 5 febbraio a Bergamo, in piazza Mascheroni, sarà allestita un’esposizione con i piatti anti spreco dei cuochi contadini di Campagna Amica e saranno distribuite le ricette per replicarli a casa, mentre a Sospiro (Cremona) il tutor della spesa svelerà i trucchi salva spesa e distribuirà le ricette pensate dai cuochi contadini, insieme ai suggerimenti delle imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa. Ricette a tema saranno distribuite, sempre nella giornata di domenica, anche nel mercato agricolo di Campagna Amica a Curtatone (Mantova).

