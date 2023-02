Un weekend di sport

"Salviamo la brughiera". Un’area, nel caso specifico 44 ettari che con lo sviluppo di Malpensa verrebbero cancellati definitivamente. Una zona di pregio e patrimonio di tutti, come spiega Walter Girardi, tra i fondatori di Viva Via Gaggio, che ormai da anni è in prima linea appunto per la salvaguardia e la tutela del territorio.