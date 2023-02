In continuità con le iniziative promosse in occasione della Settimana della mobilità sostenibile, l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio partecipa alla campagna internazionale #BikesForUkraine, promossa da U-Cycle.

In continuità con le iniziative promosse in occasione della Settimana della mobilità sostenibile, l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio partecipa alla campagna internazionale #BikesForUkraine, promossa da U-Cycle, ong ucraina che sostiene le infrastrutture ciclabili dal 2007, promuovendo l’utilizzo della bicicletta, creando opportunità per un ciclismo comodo e sicuro, migliorando la sicurezza viabilistica in un’ottica di sostenibilità. L’organizzazione ha lanciato un appello al mondo affinché sostenga il popolo ucraino attraverso l’invio di #biciclette nuove o in buono stato. La bicicletta è diventato, infatti, il principale mezzo di trasporto nelle città ucraine che hanno subito l'aggressione militare russa, come Kharkiv, Chernihiv, Sumy, aree urbane in cui il trasporto pubblico è interrotto o operativo solo in parte e manca il carburante.

Oltre a mettere a disposizione alcune biciclette del servizio di bike sharing ormai inutilizzate, l’Amministrazione rilancia l’appello ai cittadini: chi volesse contribuire alla campagna può consegnare le biciclette ai Molini Marzoli (via Molino 2 all’ingresso dell’edificio che ospita il comando di Polizia locale) nelle seguenti giornate: sabato 4 febbraio dalle 9 alle 11; martedì 7 e venerdì 10 febbraio dalle 14 alle 16; sabato 11 febbraio dalle 9 alle 11. Per informazioni 389/4823215, duc [at] comune [dot] bustoarsizio [dot] va [dot] it.

