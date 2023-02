L’Istituto Maria Ausiliatrice, in collaborazione con Città di Castellanza - Assessorato alla Cultura, promuove i comportamenti virtuosi e responsabili online dei più giovani, attraverso la sensibilizzazione di genitori e figli.

L’Istituto Maria Ausiliatrice, in collaborazione con Città di Castellanza - Assessorato alla Cultura, promuove i comportamenti virtuosi e responsabili online dei più giovani, attraverso la sensibilizzazione di genitori e figli. L’IMA organizza per giovedì 9 febbraio alle 20.45 una serata dal titolo “IntrAPPolati nella rete. Dialogo sulla vita online dei nostri figli e sui rischi da evitare”, che si terrà presso il salone del CIOFS (ingresso da via Montessori 6). Relatore della serata sarà Marco Luciani, ufficiale responsabile dell’unità Reati Informatici della Polizia Locale di Milano e consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che in seguito alla sua presentazione, risponderà alle domande del pubblico. L’evento, patrocinato dal Comune di Castellanza - Assessorato alla Cultura, è libero e gratuito, aperto a tutta la cittadinanza, interessata ad approfondire il tema del contrasto al cyberbullismo e a condurre i propri figli nel percorso di uso responsabile e convivenza con la rete e i social network. La serata si inserisce nella tradizionale cornice delle iniziative di istituto in occasione del Safer Internet Day, la Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete organizzata a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea, che quest’anno si celebra il 7 febbraio. Nel corso della settimana, gli alunni della scuola secondaria verranno coinvolti in molteplici attività e incontri con esperti esterni e si faranno poi testimonial dell’iniziativa presso gli alunni della scuola primaria.

