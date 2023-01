L'area attorno al centro Sandro Pertini

Al suo interno è un profluvio di attività culturali, associative e sociali. All'esterno, però, la musica suona meno celestiale. Ad accendere i riflettori sul tema è stato il consigliere di Fratelli d'Italia e Forza Italia Sergio Garavaglia.

Al suo interno è un profluvio di attività culturali, associative e sociali. All'esterno, però, la musica suona meno celestiale. Ad accendere i riflettori sul tema è stato il consigliere di Fratelli d'Italia e Forza Italia Sergio Garavaglia. "Ho ricevuto alcune segnalazioni da parte di cittadini - ha spiegato - che lamentano nella zona del parco schiamazzi di vario genere e ogni tanto il verificarsi di episodi di esagerazione con l'alcool da parte di alcuni giovani con l'arrivo continuo di ambulanze". Peccato, insomma, è il suo pensiero, che se nella parte di 35 metri quadrati di superficie del centro Sandro Pertini, situato all'interno della struttura avvengono iniziative culturali e aggregative, all'esterno, invece, ci sia talora tutt'altro scenario. "La Polizia locale - ha spiegato il sindaco Daniela Colombo - ha effettuato tra il 2017 e il 2022 una serie di controlli sui veicoli in sosta e in cinque casi soltanto ha rilevato sanzioni irregolari, sono poi state elevate sette sanzioni amministrative, il numero di irregolarità riscontrate, quindi, è esiguo". Garavaglia ha poi chiesto lumi anche sulla pendenza debitoria verso il Comune della struttura del bar. Colombo ha rassicurato che "Adesso non è più così perché la società sta pagando regolarmente quanto previsto dal contratto di locazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!