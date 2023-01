Successo per il Motor Bike

Un evento che ha riunito la grande comunità dei motociclisti, i principali marchi mondiali, le aziende emergenti, l'arte delle moto custom, accessori, abbigliamento, costume e proposte turistiche.

È stato un successo visibile quello di Motor Bike Expo 2023, con uno straordinario afflusso di visitatori, fin dalle prime ore di apertura, e una crescita netta di pubblico ed espositori dall’estero. Il salone dei motociclisti, svoltosi da venerdì 27 a domenica 29 gennaio a Veronafiere, ha visto la presenza di 720 aziende su 100 mila mq, 7 padiglioni, 5 aree esterne, oltre 100 tra incontri ed eventi sportivi e spettacolari. E migliaia di appassionati sono arrivati in fiera, in sella alle proprie moto, potendo usufruire dei servizi di parcheggio e guardaroba.

Un evento che ha riunito la grande comunità dei motociclisti, i principali marchi mondiali, le aziende emergenti, l'arte delle moto custom, accessori, abbigliamento, costume, proposte turistiche e tutto ciò che gira intorno alle due ruote.

Motor Bike Expo si conferma strumento fondamentale per testare la risposta del pubblico sulle proposte del mercato.

Tra i momenti significativi di Motor Bike Expo 2023, la visita del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, di quello della Regione Veneto, Luca Zaia; la presenza di campioni attuali e del passato come Joan Pedrero, Lorenzo Savadori, Franco Picco, Marco Lucchinelli e Gianluca Nannelli; le premiazioni e le presentazioni di tutti i principali campionati; il premio MBE Award, alla moto “regina” del salone, che ha riunito esponenti di spicco del custom mondiale; la tradizionale sfilata di simpatia di Sabrina Salerno; iniziative sportive inedite come lo Swank Rally – Winter Edition o di solidarietà, come le sottoscrizioni a favore della Fondazione AIRC e di Medici con l’Africa Cuamm.

Per Francesco Agnoletto, con Paola Somma, ideatore e organizzatore della manifestazione: "La nostra linea è chiara: non è la moto che fa il motociclista ma il motociclista che fa la moto. Le aziende presenti a Motor Bike Expo 2023 hanno saputo cogliere la sfida, e questo eccezionale risultato ci conferma che il pubblico l'ha apprezzata".

L'appuntamento è con Motor Bike 2024, a Veronafiere, dal 19 al 21 gennaio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!